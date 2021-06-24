Блогер и непрофессиональный боксер Джейк Пол бросил вызов абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Канело Альваресу.
«Мое простое желание – продолжать быть самым разрушительным боксером в истории спорта. Нужно доказывать это от поединка к поединку, принимать эти бои и делать их более масштабными. Браться за более серьезных соперников и…
Слушайте, если бы мне три года назад сказали, что я окажусь там, где нахожусь сейчас, я бы не поверил. Так что даже не хочу думать о возможностях или как-то ограничивать себя. Я всегда открыт и думаю, что все реально.
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Считаю, что мог бы подраться с Канело Альваресом за чемпионский пояс по версии WBC или WBO. Полотка не существует, ведь все дело в том, как к этому относиться. А я отношусь к боксу серьезнее, чем 99,9% профессиональных боксеров.
Почему бы не подраться с Альваресом? Многие боятся, правда? Но они боятся даже попытки, боятся поднять зад. Но это они – не я», – заявил Пол-младший в интервью TMZ Sports.
- Джейк Пол – брат Логана Пола, который в июне 2021-го свел вничью выставочный поединок с Флойдом Мэйуэзером.
- 28 августа у Пола-младшего назначен бой по правилам бокса с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.
- В мае 2021-го Канело Альварес досрочно победил британца Билли Джо Сондерса и объединил четыре чемпионских пояса в первой средневесной категории.
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