Хип-хоп-артист Джиган подтвердил, что готовится к поединку с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Рэпер прибыл на пресс-конференцию промоушна AMC Fight Nights Global, посвященную реваншу Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.
«Бой [с Емельяненко] состоится 4 ноября. По правилам бокса. Кто будет организатором, пока неизвестно.
Мой гонорар – 50 миллионов [рублей], гонорар Саши – 30 миллионов», – цитирует Джигана «Спорт-Экспресс».
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  • Емельяненко-младший провел последний поединок по правилам бокса в ноябре 2019-го. На «ВТБ-Арене» он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в первом раунде.
  • В MMA 39-летний Александр проиграл бой Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107 в июле 2020 года.
  • Для 35-летнего Джигана встреча в ринге с Емельяненко станет дебютом в профессиональном боксе.
Джиган – боец ММА и титулованный кикбоксер. Это правда?
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