Промоутер британского тяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн объявил дату поединка своего клиента с украинским боксером Александром Усиком.
Во время прямого эфира в инстаграме Хирн рассказал, что Усик и Джошуа оспорят чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO 25 сентября. Менеджер добавил, что встреча с большой долей вероятности состоится в Лондоне.
- В декабре 2020 года Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO.
- Усик – обладатель пояса WBO Inter-Continental в тяжелом весе, он завоевал титул в октябре 2020 года в поединке с Дереком Чисорой.
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