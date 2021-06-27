Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил японца Масайоши Накатани. Поединок завершился в девятом раунде после того, как рефери засчитал Накатани технический нокаут.

Шоу проходило на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе. В пятом раунде японец побывал в нокдауне.

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«Я думаю, все увидели, что нужно сделать реванш с Лопесом. Давайте сделаем это снова. Я буду ждать его боя против Камбососа, готов драться с ним в любое время: декабрь, январь, февраль. Если они готовы дать мне реванш, я буду рад. Это то, что хотят фанаты бокса», – сказал Ломаченко после поединка.

Ломаченко провел первый бой после поражения американцу Теофиму Лопесу в октябре 2020 года.

После того поражения украинец расстался с титулами WBA, WBО и WBC, а после боя перенес операцию на плече.

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