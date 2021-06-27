Украинский боксер Василий Ломаченко победил нокаутом в девятом раунде японца Масаеси Накатани и вышел на церемонию чествования победителя без флага Украины. После этого Лома подвергся критике на родине.

«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», – недоумевает в фейсбуке заслуженный юрист Украины, генерал-майор СБУ Василий Вовк.

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Поступок Ломаченко вызвал большой резонанс в Украине. В комментариях к посту Вовка очень горячо:

«С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг – красный, с серпом и молотом».

«За какую страну он вообще выступал?»

«Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».

«Просто патриот сдулся».

В первом раунде Ломаченко получил рассечение на голове. Бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.

Ломаченко провел первый бой после поражения американцу Теофиму Лопесу в октябре 2020 года.

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