В Лозанне, в Швейцарии, новое руководство АИБА пообещало светлое видение будущего любительского бокса, полностью осознавая непростое прошлое организации. Перчатки были сняты, и АИБА была готова принять на себя удары за десятилетия неудач, прокладывая путь к светлому будущему.

У нового президента АИБА Умара Кремлёва было очевидное намерение не возражать ни одному слову критики прошлых действий АИБА. Фактически, многие из именитых выступавших были теми, кто осуждал историческую коррупцию в организации. Все это звучит радикально, но именно так господин Кремлёв объявил себя её новым стражем. Это был его способ сказать, что боксерам отведена первостепенная роль, и он будет сражаться наряду с ними для улучшения спорта.

С самого начала пресс-конференции во главу угла ставились боксеры. В то время как люди в зале искали осторожный способ спросить легендарного Роя Джонса о его спорном олимпийском поражении, сами члены АИБА умоляли Роя подумать о той боли, которую он чувствовал. Роберто Каммарелле, Мэри Ком, Зейна Нассар, Истан Ковач - всем была предоставлена ​​возможность рассказать о различных проявлениях неравенства, с которыми они столкнулись.

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Помимо боксеров, АИБА предоставила слово профессору Ричарду Макларену, которому было поручено расследовать многочисленные обвинения в несправедливом судействе и истории АИБА. Профессор Макларен зашел весьма далеко, признав, что предыдущие расследования, возможно, были искажены. Но он подчеркнул, что согласился помочь только после того, как ему была предоставлена ​​полная независимость и гарантировано полноценное сотрудничество. К нему присоединился профессор Ульрих Хаас, который будет выступать в качестве независимого эксперта по управлению АИБА.

Когда все сказано и сделано, АИБА предоставила открытый отчет, раскаялась и вспомнила о своих многочисленных прошлых грехах. Но дело было не только в прошлом - дело в будущем АИБА и всего мира бокса. Господин Кремлёв поделился своим видением переосмысления организации как «дома для боксеров всего мира», где официальные лица вроде него, служат сообществу спортсменов, где судейство справедливо, а решения прозрачны, где спортсменам хорошо платят за их выступления, независимо от пола, расы или религии, и где спонсоры и болельщики рады поддержать их любимый вид спорта и получить от него удовольствие. И Умар Кремлёв, и Иштван Ковач, генеральный секретарь АИБА и бывший чемпион мира, думают не только о текущих проблемах, но и о будущем. Было основано множество инициатив, призванных вывести бокс на новый уровень.

Было обнадеживающе слышать сильный единый голос поддержки со стороны коллег и товарищей господина Кремлёва во время пресс-конференции. Осознавая стоящие впереди задачи, Рой Джонс отметил, что он чувствует прилив оптимизма, которого никогда раньше за 75-летнюю историю АИБА не было. А для Умара Кремлёва борьба стоит усилий. У него, как у бывшего боксера, есть на это личная причина. «Бокс - это моя жизнь, а не работа или хобби».

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