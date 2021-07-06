Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер ответил на вопрос, кто входит в пятерку лучших боксеров в истории. Он назвал четверых спортсменов, а пятым выбрал самого себя.

«Начну с Пернелла Уитакера. Теперь Роберто Дюран. Черт, я в затруднительном положении. Тяжеловесы… Выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб. И сейчас он прекрасно живет, поскольку сделал умные инвестиции.

Еще Аарон Прайор. Причина, по которой он проиграл единственный бой, – наркотики», – приводит слова Мэйуэзер Talk Sport , ссылаясь на прямой эфир в инстаграме FatJoe.

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Пернел Уитакер становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Роберто Дюран также завоевывал пояса в четырех весах, он одержал 103 победы.

Ларри Холмс был чемпионом мира на протяжении пяти лет, он является одним из пятерых боксеров, побеждавших легендарного Мохаммеда Али. Аарон Прайор, бывший чемпион мира в полусреднем весе, потерпел лишь одно поражение в 40 боях.

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