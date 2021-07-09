Поединок чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера перенесен. Третий бой планировался на 24 июля и должен был пройти в Лас-Вегасе, но тест Фьюри на коронавирус показал положительный результат.
Тайсон получил первую дозу вакцины, но не сделал вторую. Коронавирус обнаружили еще у трех членов команды боксера. Бой отложен, новая дата будет анонсирована позже, сообщает журналист Дэн Рафаэль.
- Первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 года в Лас-Вегасе и завершился вничью.
- Во втором поединке, прошедшем также в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года, британец победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBC.
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