Поединок чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера перенесен. Третий бой планировался на 24 июля и должен был пройти в Лас-Вегасе, но тест Фьюри на коронавирус показал положительный результат.

Тайсон получил первую дозу вакцины, но не сделал вторую. Коронавирус обнаружили еще у трех членов команды боксера. Бой отложен, новая дата будет анонсирована позже, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером состоялся 1 декабря 2018 года в Лас-Вегасе и завершился вничью.

Во втором поединке, прошедшем также в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года, британец победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBC.

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