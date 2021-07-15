Чемпион WBC WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес проведет следующий бой за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя пояса IBF Калеба Планта.

Поединок запланирован на 18 сентября в Лас-Вегасе. Канело заключил контракт на один бой с телеканалом FOX Sports. Если стороны не договорятся, команда Сауля рассматривает как наиболее вероятную замену чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, сообщает Майк Коппинджер в твиттере

Рекорд Канело в профессиональном боксе – 56 побед, две ничьи и одно поражение.

В предыдущем поединке Альварес победил Билли Джо Сондерса. Бой завершился после восьми раундов техническим нокаутом.

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