Сергей Городничев, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко, поделился мнением о бывшем чемпионе в трех весовых категориях Василии Ломаченко.

«Характер у Ломы «газ не сброшу» – это точно. Но уже все, поломанный автомобиль. Сколько папа будет ездить на этом поломанном автомобиле? Вы думали, что Накатани выиграет у Васи из-за того, что он боксировал с Теофимо Лопесом? Это бред. Вы должны это понимать. Уровень другой. А у нас все: «Вася выиграл, вернулся». Куда он вернулся? Если бы он у Лопеса выиграл, вопросов бы не было. А так Накатани перворазрядник, от силы КМС», – приложил Городничев украинского боксера в YouTube-канале

В июне Ломаченко победил японца Масаёси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Всего на счету Василия 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед при двух поражениях.

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