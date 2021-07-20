День всех влюбленных 1988-го мир встретил эффектно. В Калгари атлеты из 159 стран открыли 15-ю зимнюю Олимпиаду. В Париже к 14 февраля запустили тысячу небесных фонариков возле Эйфелевой башни. В Ленинграде пожар уничтожил половину древнейшей Библиотеки Академии Наук. А знаменитый боксер Карлос Монсон на праздник выкинул жену с балкона и сиганул за ней, пока их шестилетний сын спал в соседней комнате.

Карлос родился на ранчо 7 августа 1942-го в нищете провинции Санта Фе. У него было 11 братьев и сестер, поэтому уже после трех лет в школе мальчик пошел работать: чистил обувь, торговал газетами, гонял курьером, служил молочником. Чтобы выжить на улице, Карлосу приходилось не только пахать и воровать еду, но и драться за жизнь.

Монсон с малых лет участвовал в драках и, как вся Аргентина в 50-е, обожал бокс. Паренек восхищался Луи Фирпо, Хусто Суаресом и Паскалем Пересом. К 17 годам Карлос набил руку о носопырки уличных пройдох и записался на любительский бой. Первая схватка будущего панчера по кличке Ганшот завершилась вничью и принесла ему 50 песо и главного тренера в жизни.

Бокс Боксер поскользнулся на ринге. И тут же отправился в нокаут 17/06/2021 В 14:20

Карлос Монсон после победы над Нино Бенвенути в 1971-м Фото: Getty Images

Карлоса заметил коуч Амилькар Бруса. Мастер разглядел идеальные природные данные юнца: размах рук в 193 см при росте 182 см, неисчерпаемая выносливость и подбородок-кирпич. Но Монсон был настолько беден, что у него даже не было обуви. Он босиком тренировался на деревянном полу, а затем выковыривал занозы из пяток. Бруса взял заботу о подростке на себя: кормил, одевал, учил, достал из тюрьмы, когда Карлос устроил драку на трибуне во время футбола.

В 20 лет Монсон перешел в профи. За первые 16 месяцев Карлос провел 22 боя, из которых проиграл только три. Эти поражения окажутся единственными в его профессиональной карьере. В 1966-м Карлос легко уложил земляка Хорхе Фернандеса, взял пояс чемпиона Аргентины в среднем весе и попал в поле зрения лучшего промоутера страны Тито Лектура.

Импресарио привез из Филадельфии топового боксера Бенни Бриско, чтобы протестировать потенциального клиента. Карлос бился на равных, завершил бой вничью и стал клиентом Лектура. Большая карьера началась, и нищета осталась позади.

В то же время личная жизнь Монсона напоминала ранчо, на котором он родился. В 16 лет он впервые стал отцом. А в 19 боксер закрутил с 15-летней горничной Мерседес Беатрис Гарсия, которая родила еще несколько детей. Карлос и Мерседес жили так бедно, что не смогли пожениться – между покупкой свидетельства о браке и едой они выбирали второй вариант. Но после перехода в профи и встречи с хорошим промоутером вопрос кэша решился.

Карлос Монсон на тренировке в 1972-м Фото: Getty Images

За три следующих года Монсон провел 30 боев и во всех победил. В том числе в двух боях уложил итальянского панчера Нино Бенвенути и забрал у него пояса чемпиона мира по версии WBA и WBC, а журнал The Ring назвал противостояние боем года. Карлос, который был аутсайдером столкновения, заработал всего лишь 15 тысяч долларов.

Монсона мгновенно полюбили во всем мире. Его идеальные физические данные дополняло совершенное владение передней рукой. А коронный правый прямой удар пытались повторить мальчишки на аргентинских улицах. За него Карлос получил прозвище Escopeta или Shotgun – Ружье.

При этом на людях боксер был тихим, неразговорчивым и грубоватым в общении. Его друзья говорили, что из-за тяжелого детства спортсмен просто не доверяет людям. Но ситуация была куда сложнее: в тихом омуте, как всегда, плескался дьявол. В 1967-м он впервые вырвался на поверхность публично: на новогодней вечеринке Карлосу не понравилось, что его снимают, он врезал фотографу и повредил ему глаз. Оказалось, что Монсон – импульсивный и взрывной человек, способный на хладнокровие и рассчет только в ринге.

Благодаря боксу Карлос полюбил путешествия и старался, чтобы каждый бой проходил в новом месте. Желательно, в Европе, где аргентинца обожали не меньше, чем на родине. Из года в год он защищал свои титулы: в Буэнос-Айресе разбил Эмиля Гриффита, в Риме – Дэнни Мойера, в Париже – Жан-Клода Буттье, в Дании – Тома Богса. Все претенденты были лучшими бойцами своих стран, а Богс – чемпионом Европы. Но за его нокаут Карлос заработал 125 тысяч долларов, хотя едва не отменил бой. Жена позвонила в Данию и рассказала, что у их сына Абеля жар и болит горло. Тренер Бруса еле убедил боксера, что его ребенок не умирает и это лишь простуда.

Карлос Монсон перед боем с Родриге Вальдесом в 1976-м Фото: Getty Images

Перед следующим боем – в Риме – Монсон узнал, что его брата застрелили во время разборки в Аргентине. Карлос вышел на ринг, уничтожил американца Роя Дейла, вернулся в раздевалку и сказал: «А теперь летим на похороны». В том же году The Ring не смог выбрать лучшего боксера 1972-го: награду дали двоим – Мухаммеду Али и Карлосу Монсону.

Деньги, путешествия и любовь толпы снесли Монсону потолок. И журналисты с удовольствием обсасывали отношения чемпиона. В 1973-м случился поворотный момент в его карьере, когда лайфстайл спортсмена-селебрити окончательно сломал семейную жизнь. Жена Монсона Мерседес устала ревновать мужа и терпеть от него побои (боксер сломал ей бровь), зарядила пистолет и дважды выстрелила в него – в правую руку и плечо.

После перестрелки семья разошлась. Врачи считали, что карьере Карлоса тоже конец, но чемпион вернулся через три месяца и победил Эмиля Гриффита во второй раз.

Но пулю из плеча так и не достали. Кроме того, аргентинец постоянно дымил сигаретами, пил вино и пиво каждый день. Победы перестали даваться легко. После боя с Хосе Наполесом Монсона обвиняли в том, что он сунул палец в глаз сопернику и сбежал с допинг-теста.

Аргентинец все реже соблюдал рекомендации тренера Брусы и проводил вечера на Лазурном берегу в компании воротил киноиндустрии. А суперзвезда французского кино Ален Делон стал его близким другом. Время, которое раньше уходило на тренировки, теперь захватило новое хобби – съемки в кино. С 1974-го по 1980-й боксер снялся в шести фильмах, причем в главных ролях. Теперь все газеты писали не о том, как Карлос хорош в бою, а с какой актрисой он вьет роман на этой неделе.

Карлос Монсон против Родриге Вальдеса Фото: Getty Images

Во время съемок в дебютном фильме «Мари» в 1974-м боксер познакомился с актрисой и моделью Сусаной Хименес, и они быстро начали жить вместе, хотя Карлос еще даже не развелся с Мерседес. Тестостерон тек из ушей, и Монсон, мягко говоря, не ограничивался двумя женщинами.

Как рассказывал сам актер-боксер, в лифте одной из гостиниц он занимался сексом с девушкой Бонда – моделью и актрисой Урсулой Андресс. Когда Карлос проводил ее до номера, то на обратном пути встретил жену Алена Делона Натали. Они переспали в том же лифте. Аргентинец признался в этом другу, но Ален хлопнул его по плечу и ответил: «Мачо, делай, что делаешь, мне все равно!»

Такой образ жизни не устраивал промоутера Тито Лектура, который продвигал Карлоса с юных лет, и Монсон безжалостно уволил импресарио. В 1976-77-м аргентинец провел два боя против колумбийца Родриго Вальдеса. Несколькими годами ранее Карлоса лишили пояса WBC за отказ биться с кандидатом, и теперь аргентинец вернул пояс, а затем защитил его в реванше.

В последнем бою он впервые в карьере оказался в нокдауне на несколько секунд. Затем добил колумбийца, забрал самый жирный чек в жизни на 500 тысяч баксов и ушел в раздевалку. Там 35-летний чемпион долго рассматривал измятое лицо в зеркало, после чего сказал тренеру: «Пора заканчивать». Карлос Монсон провел 100 профессиональных боев и сложил перчатки в 1977-м с показателем 87-3-9. Семь лет подряд он удерживал два пояса чемпиона мира в среднем весе, которые защитил 14 раз.

После завершения карьеры боксер жил довольно тихой жизнью, почти не светился на публике. Он расстался с актрисой Сусаной Хименес: после ухода из бокса гремучий характер спортсмена стал еще хуже, и девушка устала терпеть скандалы и побои. А через год Карлос познакомился с уругвайской моделью Алисией Мунис.

Сначала девушка обрадовалась, что урвала богатого боксера и актера, настоящего мужчину и самца. Они завели детей. Но постепенно Алисия начала открывать глаза. Карлос много пил, срывался на всех подряд, не уважал девушку и обещал, что уничтожит ее.

Карлос Монсон во время суда за убийство жены Фото: Getty Images

В 1988 году пара разъехалась, но на День святого Валентина Алисия решилась навестить Карлоса с сыном на курорте возле Буэнос-Айреса. Рано утром 14 февраля, когда шестилетний ребенок еще спал в комнате, его родители снова начали ссориться. И чем дальше летели взаимные упреки, тем больше сносило крышу у нетрезвого Монсона.

Через несколько минут Алисия вылетела с балкона второго этажа. Через секунду за ней выпрыгнул Карлос, но девушка проломила череп. Бывший боксер клялся, что пытался поймать Мунис, но вскрытие показало, что перед этим Карлос душил девушку, и она была в отключке. То есть спортсмен выбросил мать своего ребенка с балкона.

Экс-чемпион мира сел на 11 лет. Он был идеальным заключенным, никогда не нарушал режим, помогал по хозяйству и стал всеобщим любимцем в тюрьме. Через шесть лет за примерное поведение Монсона отпустили к родственникам на одни выходные. Бывший боксер просился за руль, но сопровождающий отказался. Карлос провел уикенд с детьми и близкими. А на обратном пути в тюрьму машина, которой, вероятно, управлял сопровождающий, сошла с трассы на скорости 140 км/ч и несколько раз перевернулась. Оба погибли на месте.

На похороны Карлоса Монсона собралось несколько тысяч человек, которые распевали песню Go Champ! Фото: Getty Images

Взрывной характер и темперамент подняли Карлоса Монсона из нищеты в статус одного из величайших боксеров в истории. Но они же сбросили его на дно. Пока аргентинец направлял ярость на достижение побед, его было не сломать. Но как только Карлос переключился на похоть, славу и самолюбование, то потерял все, кроме крутой статистики.

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