На волейбольной арене «Динамо» в Москве прошел турнир по боксу, в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев встретился с немцем Михаэлем Валлишем. Победитель выигрывал пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Россиянин победил в четвертом раунде, отправив соперника в нокаут.

«Сегодня был реально очень тяжелый вес и соперник больших габаритов, но я буду двигаться дальше в правильном направлении. Спасибо всем людям, которые дают возможность боксировать. У меня должен был быть другой соперник – Эркан Тепер, у них разные стили с Валлишем, но мы провели хорошие спарринги, и в целом работа строится примерно одинаково. Я всегда боксирую до последнего, пока судья не скажет «стоп». Если услышу «стоп», то сразу остановлюсь.

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У меня был большой перерыв, но не будем возвращаться в прошлое. Моя задача – тренироваться и готовиться к боям, а дело промоутеров – подбирать даты, соперников и место. Я буду готов к любому сопернику», – прокомментировал Гассиев для сайта Федерации бокса России

Ранее Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Предыдущий бой Гассиев провел в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал албанца Нури Сефери, с победы дебютировав в тяжелом дивизионе.

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