Телеканал Showtime представил официальный проморолик боксерского поединка между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли.
На ролике боксеры уже обменялись несколькими ударами – сначала Пол сразился с голограммой Вудли, а затем Тайрон побил голограмму Пола.
Токио-2020
Гаджимагомедов проиграл финал, у России только серебро
- Бой Пол – Вудли состоится 29 августа в Кливленде.
- В карде боксерского вечера также состоятся поединки Аманда Серрано – Ямилет Меркадо, Даниэль Дюбуа – Джо Кузумано, Иван Баранчук – Монтана Лав, Томми Фьюри – Энтони Тэйлор.
Токио-2020
Магомедалиева взяла 4-ю бронзу России в боксе
Токио-2020
Батыргазиев принес России 1-е золото в боксе