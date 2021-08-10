Телеканал Showtime представил официальный проморолик боксерского поединка между блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли.
На ролике боксеры уже обменялись несколькими ударами – сначала Пол сразился с голограммой Вудли, а затем Тайрон побил голограмму Пола.
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  • Бой Пол – Вудли состоится 29 августа в Кливленде.
  • В карде боксерского вечера также состоятся поединки Аманда Серрано – Ямилет Меркадо, Даниэль Дюбуа – Джо Кузумано, Иван Баранчук – Монтана Лав, Томми Фьюри – Энтони Тэйлор.
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