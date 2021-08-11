Российские боксеры Евгений Тищенко и Дмитрий Кудряшов встретятся осенью в очном поединке за пояс WBC International в первом тяжелом весе.
Бой назначен на 11 сентября в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».
- Олимпийский чемпион Тищенко имеет восемь побед и одно поражение на профессиональном ринге. В марте он проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.
- Экс-чемпион WBC Silver Кудряшов добился 24 побед при четырех поражениях. В мае он проиграл Евгению Романову.
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