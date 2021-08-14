«Бойцовский клуб» на «Рен ТВ» родил собственный жанр бокса – на ринг выходят блогеры, нет весовых категорий, бои предварительного карда не уступают основному. Как и в любом промоушне, есть и постоянные герои – Денис Вильданов, Артем Тарасов и Вячеслав Дацик. На их фоне никто и не заметил, что главным боем вечера в пятницу 13-го значилось противостояние между боксерами-профессионалами – Виталий Кудухов против Гильермо Джонса.

300 кг на ринге

Помните сравнения из детства Сильвестра Сталлоне с Дольфом Лундгреном, Арнольда Шварценеггера с Брюсом Ли и Ван Дамма с Чаком Норрисом? Поединок Дениса Вильданова и Брюса Хлебникова относится к этой же категории, ведь первый боец носит статус «самого большого бицепса России», а второй передвигал волосами самолеты и корабли. На пресс-конференции Хлебников голыми руками порвал толстенный глянцевый журнал, но Большого Папу это не впечатлило: «Мы будем драться, а не волосами тяжести передвигать или руками книги рвать».

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Хлебников оказался мастером не только в силовом экстриме, но и в легкой атлетике. Футворку Брюса позавидовали бы бойцы UFC Исраэль Адесанья и Сирил Ган. «По бегу он выиграл, красавец», – сделал комплимент Вильданов после боя. Это самая простая тактика, которую можно придумать против соперника с весом 185 килограммов. Большой Папа так и не попал по Хлебникову – пока силач замахивался, легенда 1990-х телепортировался в другой угол ринга. Так и прошли все запланированные три раунда по две минуты, в результате которых судьи зафиксировали ничью.

Уроки выживания Тарасова

Трешток Тарасова – это странная вещь: он как бы есть, а как бы и нет. С одной стороны, блогер считает, что Тайсон Дижон станет самым опасным соперником в его бойцовской карьере: «Я борец, а Тайсон боксер. Драться мы будем по боксу, поэтому он серьезный оппонент для меня», – заявлял Артем на пресс-конференции перед боем. С другой стороны, самбист назвал камерунца разминкой перед встречей с Александром Емельяненко, которая тоже пройдет по правилам бокса, хоть и в перчатках для ММА. В итоге зрители увидели первый вариант предсказаний Тарасова.

Тайсон версии «Рен ТВ» оказался круче Тарасова не только в боксе, но и борьбе – в третьем раунде он бросил Артема через бедро. Если бы не клинч, бойцу ММА снова бы понадобился врач, как в противостоянии с Дациком. Из-за активной работы на ногах Тарасов выдохся после второго раунда, поэтому в третьем принимал все удары лицом, прижавшись к канатам. Ньюсмейкер косплеит Конора Макгрегора: «Неважно, что я проиграл. Важно, что я заработал несколько миллионов за спарринг и получил хорошее настроение». Как отмазку ютубер использовал болезнь, которую перенес во время тренировочного лагеря.

Запал Дацика

Изначально все бойцы турнира готовились к замесам на 10-унцовых перчатках, но в последние дни один из организаторов ивента Владимир Хрюнов заявил о замене на 16-унцовые. Промоутер был прав – только так можно спасти спортсменов от серьезных увечий. Если бы Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев бились при первоначальных раскладах, один из двух точно бы отправился в больницу. С первых секунд атлеты пошли в рубку, инициатором стал Т-34. Для сына Сварога происходящий расклад не был в новинку, ведь вся карьера покорителя муромских лесов держится на бескомпромиссных баталиях.

Перед боем Эльбаев прогнозировал, что победит Дацика либо нокаутом в первом раунде, либо по решению судей. План на бой оказался таким же – Даниял побежал вперед в надежде срубить Вячеслава на самом старте. Рыжий Тарзан не только не упал от многочисленных панчей Танка, так еще и сам раздал столько, что Эльбаеву пришлось симулировать удары в пах ради передышки. Дацику уже 40, но молодецкая удаль никуда не ушла – он так же скрипит зубами и прет на оппонента, как будто на кону жизнь. Благодаря дыхалке Вячеслав вышел победителем, в последних раундах проведя больше технико-тактических действий.

Кудухов – чемпион «Рен ТВ»

Бой между Дациком и Т-34 в пике на трансляции в YouTube посмотрело около 40 тысяч зрителей. На бой вечера осталось меньше половины, а после первого раунда и того меньше. Виталий Кудухов и Гильермо Джонс вышли не на три раунда по две минуты, как все предыдущие спортсмены. Профессиональные боксеры решились на восемь раундов по три минуты, из-за чего никто не спешил. И без того у россиянина всего шесть нокаутов в 29 любительских боях и два в четверых поединках по профи. У панамца 30 досрочек в 47 выступлениях.

В Сети активно форсится мем про пояс «Рен ТВ», который в первом турнире «Бойцовского клуба» забрал Александр Емельяненко, когда победил стронгмена Михаила Кокляева. Люди смеются, что этот титул даже выше, чем чемпионство по версии WBO или WBC. Профессиональным боксерам пояс «Рен ТВ» не кажется чем-то забавным, ведь Кудухов и Джонс согласились за него биться. В тяжелом для зрителей бою (клинчей было куда больше ударов) Кудухов сравнялся по достижениям с Емельяненко-младшим, опоясав талию чемпионским трофеем.

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