Внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш победил американского боксера Джордана Уикса в дебютном поединке. Бой состоялся в Катосе (штат Оклахома, США).

21-летний Уолш нокаутировал Уикса на второй минуте первого раунда, что стало для последнего лишь вторым поражением. Теперь на его счету четыре победы и два поражения.

«Какая сказочная ночь для этого молодого человека. Его дед гордился бы им», – написал промоутер поединка Боб Арум в твиттере.

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Мохаммед Али (1942-2016) – олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978).

Он провел 61 поединок, в 56 из которых одержал победу (37 – нокаутом).

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