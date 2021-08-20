Чемпион мира в суперсреднем весе по трем версиям Сауль Альварес подтвердил объединительный поединок с чемпионом IBF Калебом Плантом из США. Боксеры подерутся 6 ноября в американском Лас-Вегасе.

«6 ноября мы выведем мексиканский бокс на вершину. Вперед за отсутствующим поясом!» – написал в инстаграме Канело.

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Sports.ru отметил , что в случае победы над Плантом Альварес станет абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 76 килограммов. Быстрее Сауля все пояса в дивизионе забирал только Майк Тайсон. С ноября 1986-го по август 1987-го Тайсон объединил титулы по версиям WBC, WBA и IBF. Мексиканцу нужно выиграть на один чемпионский пояс больше.

Сауль Альварес уже взял три чемпионства. В декабре 2020-го он побил британца Каллума Смита (WBA и WBC), в феврале 2021-го – турка Авни Йылдырыма, в мае – британца Билли Джо Сондерса (WBO).

29-летний Калеб Плант – чемпион мира в суперсреднем весе по версии IBF. Он завоевал титул в январе 2019 года в поединке с венесуэльцем Хосе Ускатеги и трижды защитил этот пояс.

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