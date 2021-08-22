Филлипинский боксер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) уступил Йордениасу Угасу (27-4, 12 КО) в титульном бою на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Кубинец победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Пакьяо прокомментировал поражение.

«Я не знаю, буду ли дальше продолжать выступать. Дайте мне сначала отдохнуть, а затем я приму решение, буду ли я продолжать драться или нет. Я надеюсь, что вы наслаждались моей боксерской карьерой. Я сделаю окончательное объявление в следующем месяце», – сказал Пакьяо.

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Изначально соперником Пакьяо должен был стать чемпион мира по версиям WBC и IBF Эррол Спенс, но бой был отменен из-за травмы, полученной Спенсом.

Для 42-летнего Пакьяо этот поединок первый с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Позже Мэнни был лишен регалии за длительный простой.

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