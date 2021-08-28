В пятницу, 27 августа, в столице Сербии Белграде состоялось центральное празднование Международного дня бокса 2021 года, организованное Международной ассоциацией бокса (AIBA).

Белград на один день стал боксерской столицей мира. На праздновании присутствовали такие известные боксеры, как легендарный Рой Джонс-младший, президент AIBA Умар Кремлев, генеральный секретарь AIBA Иштван Ковач, чемпионка Зейна Нассар, а также олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Мероприятие организовал известный сербский международно признанный актер Милош Бикович при поддержке сербских властей, которые обеспечили протоколы безопасности COVID-19.

В рамках празднования Рой Джонс-младший и Зейна Нассар провели открытую тренировку, чтобы продемонстрировать свои навыки на площади Республики в Белграде, после чего начался большой праздник с участием местных музыкальных звезд.

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Представительство AIBA в Белграде организовало празднование Международного дня бокса, чтобы популяризировать бокс как вид спорта среди более широких слоев населения, а также как введение к чемпионату мира AIBA среди мужчин, который состоится в октябре, также в Белграде.

Международный день бокса - праздник для всех, кто связан с благородным искусством

Как неоднократно подчеркивал во время мероприятия президент AIBA Умар Кремлев, Международный день бокса - это праздник для всех, кто занимается этим видом спорта. Это означает не только любителей, но и профессиональных боксеров, а также всех, кто хочет заниматься боксом. «Если вы ступили на ринг, вы - часть боксерской семьи, и Международный день бокса - это тоже ваш праздник!», - утверждает Кремлев. Международный день бокса отмечается 27 августа в память о первом чемпионате мира по боксу AIBA, который состоялся в Гаване, в тот же день в 1974 году.

Рой Джонс-младший сказал: «Если бы не бокс, не было бы Роя Джонса-младшего, и я бы не стоял здесь перед вами сегодня. Бокс сделал меня тем, кто я есть, и я ему за это благодарен, я всем ему обязан ". Джонс настаивал на том, что бокс - это больше, чем боевое искусство, поскольку он учит молодых людей одному из важнейших жизненных навыков - как подняться после того, как упадешь, и продвигаться вперед, подстраиваясь под ситуацию.

Президент Кремлев объяснил, что весь мир осознал важность здоровья, когда разразился COVID-19, и что он видит в боксе отличный способ сохранить здоровье людей.

AIBA делает бокс общедоступным

Хотя основные празднования проходят в Белграде, Международный день бокса отмечается и в других странах. AIBA настаивает на том, что это всемирное явление. Как объяснил господин Ковач, разные страны одновременно празднуют по-своему. В Шотландии боксеры проводят открытые тренировки в традиционных килтах; в Непале спортсмены сдают кровь в местные больницы, Чехия и Венгрия организуют мероприятия для ознакомления детей со спортом, другие страны жертвуют средства на благотворительность, чтобы помочь нуждающимся.

Зейна Нассар, известная немецкая чемпионка, является прекрасным примером того, как далеко продвинулся мир бокса. Она объяснила, что она была не только одной из немногих девушек, занимающихся спортом, но и единственной мусульманкой, которая носила хиджаб во время тренировок в спортзале. Она сказала, что ее миссия - показать, что бокс больше не предназначен только для мужчин. Он открыт для людей всех рас и религиозных групп. Она чувствует, что ее успех может помочь сломать стереотипы, мотивировать девочек заниматься спортом и, возможно, найти в нем цель своей жизни, как это делала она.

Рой Джонс-младший даже сказал, что бокс - отличный способ для людей с определенными расстройствами заниматься спортом. Он упомянул, что работал с мальчиком с аутизмом - Джонс объяснил, что мальчик из-за своего состояния не может заниматься командными видами спорта, но может заниматься боксом, поскольку он один на ринге. Из-за этого бокс стал центральной частью жизни мальчика, служащего источником вдохновения для других родителей, у которых есть дети с аутизмом или аналогичными заболеваниями.

AIBA хотела показать, что Международный день бокса является праздником для всех, а не только для боксеров, и насколько бокс - это спорт, который каждый может и должен попробовать.

Белград - мировая столица бокса 2021 года

Международный день бокса проходит в Белграде и представляет собой прекрасное вступление к чемпионату мира AIBA среди мужчин, который пройдет с 26 октября по 6 ноября 2021 года там же.

Когда его спросили о выборе Белграда в качестве места для проведения крупнейшего боксерского турнира года после Олимпиады, президент AIBA Кремлев сказал, что ситуация с COVID-19 на местах, а также поддержка местного правительства и президента Сербии Вучича стали решающими факторами. Бесплатные вакцины и надлежащие протоколы безопасности в сочетании с хорошей инфраструктурой позволяют AIBA организовывать соревнования в безопасных условиях для всех участников, что особенно ценно в нестабильные времена, вроде теперешних.

Международный день бокса стал отличным вступлением к главному событию. Олимпийские чемпионы, звезды и легенды бокса собрались в Белграде, чтобы привлечь внимание публики и пригласить людей приехать на чемпионат мира AIBA среди мужчин в октябре. Даже Рой Джонс-младший сказал, что тоже вернется на мероприятие.

AIBA восстанавливает свою репутацию

AIBA предприняла значительные шаги для восстановления своей репутации после прошлых скандалов, связанных с летними Олимпийскими играми. Как сказал президент Кремлев, они взяли на себя всю ответственность и прилагают все усилия, для прояснения ситуации. Теперь AIBA полностью прозрачна и работает с независимыми экспертами, проводящими свои исследования в разных областях.

Отчет профессора Ричарда Макларена ожидается в конце сентября, и он будет содержать подробную информацию о судействе на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. Отдельная организация, возглавляемая Ульрихом Хаасом и его группой экспертов по правовым вопросам, призвана рассмотреть AIBA с точки зрения управления, а также провести подробные собеседования с членами организации и внешними партнерами. Финансы AIBA также анализируются, но президент Кремлев сказал, что теперь организация не имеет долгов, генерируя большую часть своих средств с помощью здоровых маркетинговых кампаний, вроде Международного дня бокса, которые помогают им находить новых спонсоров.

AIBA надеется стать руководящим органом, ответственным за организацию соревнований по боксу на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Достигнут колоссальный прогресс, но AIBA продолжает делать больше, работая полностью прозрачно. Президент Кремлев сказал, что они следуют рекомендациям и прислушиваются к мнению независимых экспертов, соблюдают самые высокие стандарты и делают все возможное, чтобы работать правильно и продвигать благородное искусство бокса на международном уровне.

Белград принял это замечательное мероприятие в 2021 году, и AIBA планирует сделать Международный день бокса традицией. Главное событие будет происходить каждый год в разных городах, но AIBA хочет, чтобы Международный день бокса был именно таким - международным, происходящим во всем мире одновременно, и вся планета праздновала феномен этого спорта.







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