Блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Бой проходил по правилам бокса и продлился все запланированные восемь раундов.

Судьи отдали победу 24-летнему Полу раздельным решением – 77-75, 75-77, 78-74 против 39-летнего соперника.

Вудли был уволен из UFC в апреле 2021 года, до этого выступал в промоушне восемь лет. Его статистика в ММА – 19 побед, 7 поражений и одна ничья.

Пол вышел на четвертый бой в карьере. Это его четвертая победа – до этого он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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