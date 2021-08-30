Боксерский турнир в мексиканской Матаморосе оказался прерван из-за комичного происшествия: во время боя боксеров-тяжеловесов Алехандро де ла Торре и Эрика Молины обрушился ринг.

Это произошло после того, как Молина неосторожно облокотился на канаты, а его визави пошел в клинч. Один из столбов, к которому были привязаны канаты, не выдержал веса двоих гигантов и рухнул.

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Алехандро де ла Торре провел 13 боев, победив всего дважды.

В активе Эрика Молины 27 побед при семи поражениях. В прошлом он претендовал на титулы категорий WBC и IBF в супертяжелом весе.

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