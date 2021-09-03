Опубликовано 03/09/2021 в 14:21 GMT

18-летняя мексиканская боксерша Жанетт Закариас Запата скончалась спустя пять после проигранного нокаутом поединка на профессиональном ринге.

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Жанетт Запата выступала в женской полусредней весовой категории. В минувшие выходные ее нокаутировала представительница Канады Мари-Пьер Уле в четвертом раунде поединка, который состоялся на GVM Gala International в Монреале. Мексиканская спортсменка пропустила левый апперкот и правый хук, ее немедленно отправили в местный госпиталь, где врачам не удалось спасти жизнь девушки. Она скончалась, не приходя в сознание, сообщает BBC

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Мари-Пьер Уле уже выразила соболезнования и написала в своем инстаграм, что сожалеет о произошедшем.

Это был шестой поединок Жанетт Запаты на профессиональном ринге. Мексиканская спортсменка дебютировала в боксе в 15-летнем возрасте. На счету Жанетт остались две победы и четыре поражения.

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