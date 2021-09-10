Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев снял кандидатуру с выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября, и прокомментировал решение.

«В заявлении я указал скупую причину, сказал, что не согласен с действиями главы регионального отделения Андрея Кузнецова. Я не хочу с такими людьми идти дальше. Лучше без этого обойдусь, без политики. Я предполагал, что политика грязная. Я это знал. Но, безусловно, я надеялся, что могу хоть что-то поменять. Я слишком чист и красив. Я хочу жить в свободной стране и говорить то, что я хочу», – цитирует Мехонцева Znak

Мехонцев взял золото на Играх в Лондоне-2012.

В 2013 году перешел в профессионалы, его статистика – 14 побед и одна ничья.

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