В ночь с 11 на 12 сентября в Голливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino состоится боксерский суперпоединок: легенда бокса Эвандер Холифилд сразится с ветераном ММА Витором Белфортом. Холифилд согласился заменил бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара де ла Хойю, у которого диагностировали коронавирус.

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Где смотреть бой?

Бокс Холифилд – Тайсону: «Подпиши контракт и выходи на ринг» 09/03/2021 В 08:30

Прямая трансляция поединка будет доступна:

на площадке Fox Sports;

на сайте fite.tv.

При чем тут Трамп?

Бывший президент США прокомментируют супербой. Его голос можно будет услышать в рамках платной трансляции.

Во сколько состоится?

Бой начнется 12 сентября ночью не ранее 01:00 по московскому времени.

Американец Холифилд последний раз в профессиональной карьере дрался в мае 2011 года, когда сумел победить техническим нокаутом Брайана Нильсена из Дании. В его активе 44 победы, причем 29 – нокаутом, 10 поражений, две ничьи и один бой, признанный несостоявшимся.

Бразилец Белфорт провел единственный боксерский поединок в жизни против соотечественника Хосемарио Невеса в апреле 2006 года, где победил техническим нокаутом. В MMA Витор в последний раз дрался с бразильцем Лиото Мачидой на турнире UFC 224 в мае 2018 года, где уступил нокаутом во втором раунде. На его счету 26 побед, 14 поражений и один бой, который был признан несостоявшимся.

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