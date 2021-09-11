11 сентября компания RCC Boxing Promotions организовала вечер бокса в Екатеринбурге. В главных поединках Заур Абдуллаев боксировал с экс-чемпионом мира Деяном Златичанином за титул WBC Silver в легком весе, а Евгений Тищенко и Дмитрий Кудряшов разыграли вакантный пояс WBC International в первом тяжелом весе. Представляем обзор события.

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В поединке за пояс WBC International в первом тяжелом весе между Евгением Тищенко (9-1, КО 6) и Дмитрием Кудряшовым (24-5, КО 23) победу отпраздновал олимпийский чемпион Тищенко. Он выиграл единогласным решением судей (99:90, 100:89, 100:89). Кудряшову в первом раунде был отсчитан нокдаун.

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Евгений Тищенко на подиуме после победы на Олимпиаде-2016 Фото: Getty Images

«На мне была большая ответственность после поражения и полугодовалого простоя. Очень сложно было возвращаться. Хочу поблагодарить Дмитрия Кудряшова за тяжелый бой, это опытный боксер. После неудачи в мартовском поединке с Табисо Мчуну я сделал выводы, которые, надеюсь, в будущем мне помогут. Кудряшов меня сильно удивил. Он подставлял лоб, я не знал, куда бить. Во втором раунде я повредил левую руку, и с третьего отрезка я не вкладывался в удары. В принципе я и не знал, куда вкладываться. Все мои попадания прошли передней рукой. Низкий поклон Дмитрию, спасибо за бой. Это большая победа. Это самая важная победа на данном этапе моей карьеры», – цитирует Тищенко сайт Федерации бокса России

Российский боксер Заур Абдуллаев (13-1, 8 КО) победил Деяна Златичанина (24-2, 16 КО) из Черногории. На кону стоял вакантный титул чемпиона WBC Silver в категории до 61,2 кг. Абдуллаев выиграл единогласным решением судей (119:109. 118:110, 117:111) и завоевал титул чемпиона WBC Silver.

В бою в первом легком весе российский боксер Марк Урванов (19-2-1, 10 КО) справился с Ото Джозефом (17-0, 8 КО) из Нигерии. Первые 2 раунда прошли в равной борьбе, нигериец пытался навязывать силовой бокс и отметился точными попаданиями. Но с пятого раунда превосходство Урванова стало неоспоримым, и он победил по очкам.

Мухаммад Якубов (17-0, 9 КО) защитил титул WBC International в первом легком весе в бою против Кристиана Пальмы (31-10-2, 7 КО) из Чили. В стартовых раундах Якубов сразу почувствовал себя очень уверенно: хорошо двигался, разнообразно атаковал, удары чилийца практически не достигали цели. Под конец четвертого раунда Пальма упал, но смог подняться, а Мухаммад продолжил атаковать. Чилийца спас гонг, но на пятый раунд он выйти уже не смог и отказался от продолжения поединка.

Татьяна Зражевская (11-0, 3 КО) из Воронежа проиграла бой за титул временного чемпиона WBC в легчайшем весе мексиканке Джессике Гонсалес (7-5-2, 1 КО). Поединок продлился десять раундов. Мнения судей разделились: один рефери отдал победу Татьяне Зражевской (96:94), два – Джессике Гонсалес (97:93 и 96:94). Таким образом, мексиканка стала новой временной чемпионкой мира по версии WBC.

Бой за титул WBO Oriental во втором среднем весе между российскими боксерами Олегом Мисюрой (7-0, 6 КО) и Артышом Лопсаном (5-1-1, 3 КО) выдался очень драматичным и закончился победой последнего техническим нокаутом. Начало боя было за Мисюрой, он остро атаковал мощными ударами, но Лопсан постепенно смог выровнять ход поединка. Мисюра стал больше пропускать, и в начале седьмого раунда после нескольких сильных ударов он опустился на колено, после чего его секунданты выбросили полотенце.

Российский боксер Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО) выиграл бой за титул WBO Inter-Continental в первом легком весе у казахстанца Станислава Калицкого (11-1, 4 КО). Бой получился более конкурентным, чем предполагалось и закончился единогласным решением судей – 92:98, 92:98, 94:96.

Титул WBO European и WBO Oriental в первом полулегком весе достался российскому боксеру, уроженцу Узбекистана Мухаммаду Шехову (9-0-1, 3 КО), победившему таджика Асрора Вохидова (9-0, 5 КО). Бой получился плотным и конкурентным, так и шел всю дистанцию. Судьи разошлись во мнениях (94-96, 97-93 и 96-94), но в итоге чемпионом стал Шехов.

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