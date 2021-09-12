Бывший чемпион UFC Витор Белфорт отправил в нокаут легендарного боксера Эвандера Холифилда в главном поединке вечера бокса Triller Fight Club Legends 2. 44-летний Белфорт нокаутировал 58-летнего Холифилда уже в первом раунде.

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В соглавном поединке встретились другие два экс-чемпиона UFC – Андерсон Силва бился с Тито Ортисом. Этот бой также закончился нокаутом в первом раунде – победил 46-летний бразилец.

Комментатором вечера был бывший президент США Дональд Трамп. Политик начал с того, что дал необычную характеристику судейским решениям. «Это похоже на выборы. Они могут быть сфальсифицированы», – сказал Трамп.

После поражения Холифилда Трамп дал экспертную оценку форме 58-летнего боксера: «С самого начала было видно, что он был уже не тем бойцом. Он много пропустил. Его левый джеб был очень медленным. Это так необычно видеть, потому что мы наблюдали, как он большую часть нашей жизни просто побеждает». Экс-президент подвел итог боя, выразив надежду, что больше Холифилд не вернется в бокс: «Вероятно, вы в последний раз видите великую легенду Эвандера Холифилда. Возможно, в последний раз в этом качестве. Надеюсь на это».

Дональд Трамп Фото: Getty Images

В восторге от Дональда остался бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос. Бразилец посетил турнир как приглашенный комментатор и много общался с Трампом во время поединков. «Я впечатлен тем, как много этот джентльмен знает о боксе», – сказал Сантос. «У нас было много схваток», – ответил Трамп, очевидно, имея в виду политические соперничества.

Ближе к концу ночи Трамп сидел рядом со звездой UFC Хорхе Масвидалем, который обменялся колкостями с Джейком Полом и сказал, что хотел бы драться с обоими братьями. «Итак, братья Пол, у нас есть Хорхе, и он хочет сразиться с вами, и я думаю, что это будет невероятный бой», – заявил Трамп.

После поединка Белфорт вызвал на бой Джейка Пола и предложил подраться за гонорар в 25 млн долларов.

В этот же вечер Дэвид Хэй победил Джо Фурнье единогласным решением судей.

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