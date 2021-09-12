Бывший президент США Дональд Трамп во время комментирования поединков промоушна Triller Fight Club вспомнил о российвском боксере Сергее Ковалеве. Обсуждая Сауля Альвареса, Трамп поинтересовался у напарников, что сейчас с Ковалевым, которого Канело победил в 2019-м.

«А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим? Что случилось с Сергеем, где он?» – цитирует Трампа «Рен ТВ ».

В ноябре 2019 года Ковалев нокаутом проиграл Альваресу в 11-м раунде и потерял пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.

В начале 2021 года у Ковалева планировался поединок с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, но из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы отменили бой.

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