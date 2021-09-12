Президент России Владимир Путин рассказал о тренировках по боксу в детстве и объяснил, почему решил перейти в борьбу.
«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.
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- Владимир Путин – мастер спорта по дзюдо и самбо.
- В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо.
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