Президент России Владимир Путин рассказал о тренировках по боксу в детстве и объяснил, почему решил перейти в борьбу.

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«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит ТАСС

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Владимир Путин – мастер спорта по дзюдо и самбо.

В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо.

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