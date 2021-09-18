Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри предположил, кто из соперников станет для него самым сложным испытанием.
«Наверное, Уайлдер, я уже дрался с ним, уже однажды победил. Так что это самая большая проблема, которая существует. Честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то другой представлял собой серьезную проблему. Может быть, Александр Усик. Он неудобный соперник, левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный чемпион мира. Так что, возможно, он станет следующим самым тяжелым вызовом», – приводит слова Фьюри ESPN.
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- Усик – обладатель пояса WBO Inter-Continental в тяжелом весе, он завоевал титул в октябре 2020 года в поединке с Дереком Чисорой.
- Бой Усика с Энтони Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября.
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