Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 42-летний боксер Мэнни Пакьяо завершил спортивную карьеру.
«Моя карьера? Она уже завершена. Все кончено. Я давно в боксе, и моя семья сказала, что уже достаточно. Я просто продолжал боксировать, потому что очень увлечен этим видом спорта. И я буду поддерживать других боксеров из моей страны», – рассказал Пакьяо ютьюб-каналу Toni Gonzaga Studio.
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- 21 августа Пакьяо, вышедший на ринг впервые за последние два года, проиграл бой за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA кубинцу Йорденису Угасу. После боя он сообщил, что может завершить карьеру.
- 19 сентября Пакьяо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Выборы состоятся в мае 2022 года.
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