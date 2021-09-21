Опубликовано 21/09/2021 в 21:05 GMT

Стало известно, сколько боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа получат за титульный поединок.

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Гарантированная выплата украинцу составит 3,5 млн евро, но она может быть увеличена до 5,8 миллионов, если подписок на платные трансляции продадут больше 450 тысяч, пишет Total Sportal . Джошуа гарантированно заработает 17,5 млн евро, утвержает Mirror

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Бой между Джошуа и Усиком состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне.

Александр Усик провел 18 поединков и все завершил победами. Энтони Джошуа выиграл 24 боя и один проиграл.

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