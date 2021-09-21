Стало известно, сколько боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа получат за титульный поединок.
Гарантированная выплата украинцу составит 3,5 млн евро, но она может быть увеличена до 5,8 миллионов, если подписок на платные трансляции продадут больше 450 тысяч, пишет Total Sportal. Джошуа гарантированно заработает 17,5 млн евро, утвержает Mirror.
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- Бой между Джошуа и Усиком состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне.
- Александр Усик провел 18 поединков и все завершил победами. Энтони Джошуа выиграл 24 боя и один проиграл.
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