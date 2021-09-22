В Италии разразился громкий скандал после того, как на боксерский бой за титул чемпиона во втором полулегком весе против 34-летнего Хассана Нурдина вышел 28-летний Микеле Броили, тело которого покрыто нацистскими татуировками.

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После поединка в Италии поднялась общественная дискуссия о недопустимости демонстрации нацистской и фашистской символики. В нстоящий момент спортивные чиновники пытаются разобраться, как спортсмен с татуировками флага с надписью «СС» и логотипом организации скинхедов из Венето был допущен Федерацией бокса Италии к соревнованиям.

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Кроме того, боксер позволил себе фашистское приветствие перед поединком, а его друзья-фанаты распевали нацистские песни и обменивались нацистскими приветствиями, сообщает издание «The Guardian»

Инцидент расследует полиция Италии.

Микеле Броили уступил Хассану Нурдину в титульном поединке.

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