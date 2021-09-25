Экс-чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит успешно провел первый бой в полутяжелом весе, нокаутировав доминиканца Ленина Кастильо.

Поединок завершился уже во втором раунде – Смит отправил соперника в глубокий нокаут. У Кастильо начались конвульсии, его вынесли с ринга на носилках и отправили в больницу. По словам промоутера Эдди Хирна, Кастильо уже пришел в себя.

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В 2019 году Кастильо проиграл русскому боксеру Дмитрию Биволу за титул WBA в полутяжелом весе.

Отец Кастильо был большим сторонником марксистко-ленинских идей, именно этим и объясняется необычное имя, которое он выбрал для своего сына.

Главный бой вечера в Лондоне между Александром Усиком и Энтони Джошуа запланирован на 23:50 (мск).

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