Украинец Александр Усик, выигравший 25 сентября у британца Энтони Джошуа бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», остается непобедимым. Как боксер шел к этим 19-0?

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Александр родился 17 января 1987 года в Симферополе. Путь в спорт начинался у многих других детей, впоследствии добившихся успехов: ребенок был болезненным, поэтому врач прописал ему активные физические занятия. Усик пробовал заниматься дзюдо и народными танцами, и стал весьма хорошим футболистом, попав даже в состав юношеской команды «Таврия». Но у семьи не было денег для оплаты формы и поездок на турниры.

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Подростком Александр решил попробовать себя в боксе. Поначалу его не хотели принимать в секцию, но случайное знакомство с тренером Сергеем Лапиным все изменило: коуч разглядел в Усике задатки чемпиона. Первое занятие выдалось неудачным, но стало хорошей мотивацией. Начинающий боксер не щадил себя в зале, помногу часов отрабатывая удары. И к окончанию школы Александр четко знал, с чем свяжет жизнь. Позже он даже получил спортивное образование, окончив Львовский государственный университет физической культуры.

Первые успехи в карьере пришли в 19 лет в весовой категории до 75 кг. Он завоевал золото чемпионата Украины и бронзу на европейском первенстве. В 2008-м Усик перешел в полутяжелый вес и победил в Кубке Странджа, благодаря чему поехал на Олимпиаду. Там Александр выступал уже как тяжеловес. Выиграть не довелось, но в том же сезоне он занял второе место на Кубке мира.

Спустя четыре года, в 2012-м, уже ничто не помешало Усику стал олимпийским чемпионом. Финал Игр в Лондоне оказался зрелищным: после победы над Клементе Руссо, Александр сплясал гопак прямо на ринге. Но этот успех был омрачен внезапной кончиной отца. Прежде боксер планировал продолжить карьеру в США, но не смог оставить семью. В итоге решил сотрудничать с «Украинскими атаманами», а затем ушел в профессионалы.

Александр Усик – олимпийский чемпион Лондон-2012 Фото: Getty Images

Александр пришел в компанию братьев Кличко K2 Promotions и стал тренироваться под руководством Джеймса Али Башира. Дебют на профессиональном ринге состоялся в киевском Дворце спорта. Его соперником стал мексиканец Фелипе Ромеро, у которого украинец выиграл в 5-м раунде – первый кирпич в здание беспроигрышной карьеры.

В октябре 2014 года состоялся значимый бой с Дэниэлом Брюэром, победа над которым принесла ему звание временного чемпиона WBO Inter-Continental. Позднее Усик закрепил за собой титул, когда выиграл у Дэни Вентера. Все защиты пояса Александр также завершил успехом.

Не менее важным считается тяжелый 12-раундный бой с Кшиштофом Гловацким, после победы в котором Усику досталось звание чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии WBO. Поединок оказался для Усика 10-м, что стало новым рекордом. Предыдущему рекордсмену, Эвандеру Холифилду, удалось завоевать титул лишь в 12-м профессиональном бою.

Уже в статусе абсолютного чемпиона в тяжелом весе Усик защитил титулы в бою с американцем Тони Беллью, которого одолел нокаутом, а потом объявил о переходе в супертяжеловесы. В первом бою в новой категории был повержен Чазз Уизерспун. Следующим противником боксера был британец Дерек Чисора, хотя их поединок неоднократно откладывался из-за пандемии коронавируса. Чтобы встреча все-таки состоялась, оба спортсмена отказались от части гонорара и готовились с особой осторожностью. После очередной победы планировалось, что Александр встретится с Джо Джойсом, но возникли проблемы с организацией.

Летом 2021 года стала известна дата поединка Александра и Энтони Джошуа, являвшего чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, победа в котором состоялась 25 сентября. Еще до официальной встречи сообщалось, что в контракте прописана возможность реванша. Состоится он или нет, будет известно позднее.

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