Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли набил татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола». Без выполнения этого условия блогер отказывался дать бойцу реванш.

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«Я люблю тебя, сын. А теперь подойди и возьми эту задницу, потому что я слышал, что ты отгрызаешься. Где ты?!» – написал Вудли под фото.

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Первый поединок по правилам бокса Тайрон Вудли проиграл Джейку Полу раздельным решением судей.

Пол пообещал дать реванш, только если он набьет татуировку – она должна находиться на видном месте.

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