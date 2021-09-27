Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли набил татуировку со словами «Я люблю Джейка Пола». Без выполнения этого условия блогер отказывался дать бойцу реванш.
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«Я люблю тебя, сын. А теперь подойди и возьми эту задницу, потому что я слышал, что ты отгрызаешься. Где ты?!» – написал Вудли под фото.
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  • Первый поединок по правилам бокса Тайрон Вудли проиграл Джейку Полу раздельным решением судей.
  • Пол пообещал дать реванш, только если он набьет татуировку – она должна находиться на видном месте.
Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в 8-раундовом боксерском поединке
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