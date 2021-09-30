Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на победу Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

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«Усик сделал свое дело, и это все, что я знаю. Он выиграл, и удачи ему. Нечего оценивать или говорить, смотрел ли я бой? Да, смотрел. Был ли я абсолютно уязвлен, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни, – это держать свой нос подальше от чужих дел. Это меня не касается», – приводит слова Фьюри Mirror

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Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Он победил Джошуа единогласным решением судей.

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