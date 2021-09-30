Ирландский боксер Майкл Конлан заявил, что хочет получить медаль россиянина Владимира Никитина с Олимпиады-2016 в Рио.

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Ранее Международная ассоциация бокса (AIBA) попросила профессора Ричарда Макларена еще раз проверить судейство на Олимпийских играх 2016 года. Под подозрение попало в общей сложности от семи до десяти поединков. Один из них – четвертьфинальный бой в весе до 56 кг между россиянином Владимиром Никитиным и Майклом Конланом из Ирландии.

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Расследование выявило систему манипулирования результатами. «Наши боксеры заслуживают честной борьбы. AIBA стремится раскрыть правду и действовать в соответствии с ней. Мы предпримем все необходимые шаги для обеспечения справедливости в отношении прошлого и будем добиваться справедливости в будущем», – говорится в заявлении Международная ассоциация бокса.

После этого Конлан обратился к AIBA в твиттере: «Ребята, я хочу мою медаль, разберитесь в этой ситуации, и я сообщу вам свой адрес. Спасибо».

На Олимпиаде-2016 в четвертьфинальном поединке Никитин победил Конлана решением судей.

В итоге российский боксер завоевал бронзовую медаль в весе до 56 кг.

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