Стали известны первые слова, которые произнес Энтони Джошуа после поражения Александру Усику.
«Мы ведь повторим это? Теперь я знаю, как тебя победить!» – сказал Джошуа сразу после объявления результата, сообщает talkSPORT.
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- Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
- Он победил Джошуа единогласным решением судей.
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