Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала украинца Александра Усика лучшим боксером сентября.
WBA опубликовала рейтинг за первый месяц осени, а также раздала ежемесячные награды. Боксером месяца был назван Александр Усик.
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«Усик, несомненно, был самым выдающимся боксером сентября, поскольку он одержал победу над Энтони Джошуа и стал обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом весе. Его мобильность и тактическое превосходство стали ключом к доминированию над Джошуа в течение 12 раундов и победе над ним единогласным решением судей – 117-112, 116-112 и 116-112», – говорится на официальном сайте WBA.
- Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
- Украинский боксер победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей.
- Усик остается непобедимым в профессиональной карьере, его статистика – 19-0.
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