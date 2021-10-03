Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, что был бы не против подраться с Джейком или Логаном Полом.
«Черт возьми, безусловно я бы подрался с кем-то из них. Поединки с ними приносят большие деньги. Это очень денежный бой. У них аудитория в 75 миллионов человек. За 100 миллионов долларов они согласятся на все», – приводит слова Тайсона New York Post.
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- Логан Пол – известный шоумен и видеоблогер, занимается любительскими боксерскими поединками с 2018 года. В 2021-м он провел выставочный бой против Флойда Мэйуэзера. Гарантированный гонорар Логана составлял 250 тыс. долларов, Флойда – 10 млн.
- Джейк Пол начал увлекся боксом вслед за своим братом Логаном. В первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Пол смог выиграть нокаутом.
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