Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что уверен в договорном характере поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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«Все мы увидели, на что способен Усик и как обделался Джошуа. К сожалению, бой мне не понравился в том плане, что Джошуа ничего не делал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, они смотрят на нас сверху, как в цирке. Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю.

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У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в хэвивейт.

Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас», – высказался Городничев в эфире своего ютьюб-канала

Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Он победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и остается непобедимым в профессиональной карьере, выиграв 19 боев.

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