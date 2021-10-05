Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри высказал мнение о победе украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

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«Меня разочаровало, что Джошуа проиграл поединок, но у Усика был прекрасный план на бой, и он выполнил его идеально. Он поднялся с более легкой весовой категории и победил, что является редкостью. Такое случилось только третий раз в истории, так что необходимо отдать должное, как полагается.

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Вот что бывает, когда ты наперед смотришь в сторону более крупных боев. Вероятно, Джошуа глядел на Усика и думал про Тайсона Фьюри. Я не допущу подобной ошибки. Я не буду смотреть на Уайлдера, думая о Джошуа. Даже если бы он победил, то я бы такого не сделал, так как знаю, что каждый соперник опасен, особенно на таком уровне», – приводит слова Фьюри Metro

10 октября Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером.

Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, победив Энтони Джошуа единогласным решением судей.

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