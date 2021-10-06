Стало известно, сколько британский чемпион мира Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер заработают за третий поединок.
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Гарантированный гонорар Фьюри составит 25 млн евро, Уайлдер получит 17,25 млн. Кроме того, британец заработает 60% прибыли от продажи платных трансляций, а американец – 40%, сообщает Sportingfree.
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  • В первом поединке между Фьюри и Уайлдером зафиксирована ничья (111-115, 114-110, 113-113). В реванше Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
  • Третий бой состоится в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе.
  • Уайлдер побеждал 41 раз, однажды проигрывал и один поединок завершал вничью. У Фьюри 30 побед, одно поражение и одна ничья.
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