Определилась приблизительная дата реванша между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. По словам промоутера Эдди Хирна, схватку стоит ждать в марте или апреле 2022 года.

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«У меня запланирована встреча с Алексом Красюком на конец октября, когда все уляжется. Я думаю, скорее всего, март или апрель. У Усика была ужасная сечка, я уверен, что он, вероятно, тоже получит отпуск. Так что они, вероятно, не собираются делать слишком много до декабря, а затем мы начнем планировать. Я думаю, что Эй Джей определенно будет драться с Фьюри, Уайлдером, Диллианом Уайтом и Усиком, потому что он постоянно дрался с лучшими парнями и продолжит это делать. Но я полагаю, что единственное, о чем он действительно думает, это Усик», – приводит слова Хирна DAZN

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Александр Усик завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Он победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и остается непобедимым в профессиональной карьере, выиграв 19 боев.

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