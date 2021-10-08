Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер разыграют титулы чемпиона мира по версиям WBC и The Ring. Поединок 10 октября станет для боксеров уже третьим.
Расклады перед боем
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Фьюри: «Нокаутирую Уайлдера. С ним будет окончательно покончено»
Фьюри и Уайлдер завершат эпический триптих в Лас-Вегасе. Впервые тяжеловесы сошлись 1 декабря 2018 года, тогда бой завершился ничьей раздельным судейским решением (111-115, 114-110, 113-113). Через год и три месяца, в конце февраля 2020-го, боксеры снова встретились, но такой же упорной схватки не вышло: Фьюри закончил бой в седьмом раунде. Между вторым и третьим поединком прошло почти два года – за это время боксеры не дрались с другими соперниками.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Фото: Getty Images
Поединок обслужит рефери Рассел Мора и судьи Тим Читэм, Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд. Моретти и Вайсфельд судили второй бой и отдавали победу Фьюри со счетом 59-52. Изначально Тайсон должен был зарубиться с Энтони Джошуа, но через суд Бронзовый бомбардировщик выбил себе право на третий шанс. Теперь победитель противостояния, вероятно, сразится с Александром Усиком – если украинец одолеет Джошуа в реванше.
Котировки букмекеров
Победа Фьюри: 1,40
Ничья: 26,0
Победа Уайлдера: 3,10
Логично, что очевидный фаворит в поединке – Цыганский король, но совсем списывать Уайлдера не стоит. Деонтей показывал, чего стоит – американец четырежды отправлял Фьюри в нокдаун – по два раза в каждом поединке. Ставить на победу Фьюри скучно, а на апсет в исполнении Уайлдера – рискованно, но что-то подсказывает, что встреча пройдет по сценарию первого боя – быстрого нокаута не выйдет. Поставить, что бой продлится всю дистанцию, можно с коэффициентом 2,72.
Гонорары
Гарантированный гонорар Фьюри составит 25 млн евро, Уайлдер получит 17,25 млн. Кроме того, британец заработает 60% прибыли от продажи платных трансляций, а американец – 40%.
Где смотреть
Бой за чемпионские пояса WBC и The Ring в супертяжелом весе состоится 10 октября в Лас-Вегасе на T-Mobile Арене. Начало встречи намечено на 4:45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал РЕН-ТВ. Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru.
КАК ЗАВЕРШИТСЯ ПОЕДИНОК?
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