Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри уверенно заявил, что в очередной раз побьет экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

«У меня не стоит цель причинять боль Деонтею Уайлдеру, я просто хочу победить его в поединке, вот и все. Я отправлю Деонтея в нокаут и разорву его наследие на части. В субботу я его ко всем чертям вырублю, после чего с ним будет окончательно покончено», – высказался Фьюри по информации BJPenn

Третий бой между Фьюри и Уайлдером пройдет в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе.

В первом поединке между ними зафиксирована ничья (111-115, 114-110, 113-113). В реванше Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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