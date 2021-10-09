Чемпион-тяжеловес WBC Тайсон Фьюри оценил победу чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика в поединке против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.
«Жуткий позор для Джошуа в этом поединке. Это просто убило наш с ним вероятный бой. Но у каждого свой крест, который он должен нести. Я сам хотел побить его, но украинский боксер меня опередил», – приводит слова Фьюри BoxingScene.
- Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.
- Тайсон Фьюри в ночь с 9 на 10 октября побьется в Лас-Вегасе с Деонтеем Уайлдером.
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