Чемпион-тяжеловес WBC Тайсон Фьюри оценил победу чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика в поединке против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Жуткий позор для Джошуа в этом поединке. Это просто убило наш с ним вероятный бой. Но у каждого свой крест, который он должен нести. Я сам хотел побить его, но украинский боксер меня опередил», – приводит слова Фьюри BoxingScene

Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.

Тайсон Фьюри в ночь с 9 на 10 октября побьется в Лас-Вегасе с Деонтеем Уайлдером.

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