Британский боксер Тайсон Фьюри вряд ли подерется с украинцем Александром Усиком в ближайшие месяцы.
Ранее WBC разрешил провести поединок между Усиком и победителем боя Фьюри – Уайлдер за все пояса. На переговоры сторонам дано 30 дней.
«Это маловероятно. Опция о переговорах есть, но возможность боя почти исключена», приводит ТАСС слова представителя компании Top Rank, которая является со-промоутером Фьюри.
Уайлдер – Фьюри III
Фьюри доказал величие. Но у Усика есть шанс забрать корону
- Британский боксер Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в бою за титулы WBC и The Ring.
- Соперники встречались в третий раз: первый бой завершился вничью, второй также выиграл Фьюри.
Уайлдер – Фьюри III
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Уайлдер – Фьюри III
Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC