Британский боксер Тайсон Фьюри вряд ли подерется с украинцем Александром Усиком в ближайшие месяцы.

Ранее WBC разрешил провести поединок между Усиком и победителем боя Фьюри – Уайлдер за все пояса. На переговоры сторонам дано 30 дней.

«Это маловероятно. Опция о переговорах есть, но возможность боя почти исключена», приводит ТАСС слова представителя компании Top Rank, которая является со-промоутером Фьюри.

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Британский боксер Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в бою за титулы WBC и The Ring.

Соперники встречались в третий раз: первый бой завершился вничью, второй также выиграл Фьюри.

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