В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоялся третий бой противостояния Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, который, как Фьюри заранее и обещал, закончился нокаутом американца.

На праздновании победы довольный Тайсон блеснул певческими способностями и исполнил песню Blue Suede Shoes (смотреть с 2:52).

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Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Боксеры выступили в рекордном для каждого весе: Деонтей – 107,9 кг, а Тайсон – 125,6 кг.

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