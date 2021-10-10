В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоялся третий бой противостояния Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, который, как Фьюри заранее и обещал, закончился нокаутом американца.
На праздновании победы довольный Тайсон блеснул певческими способностями и исполнил песню Blue Suede Shoes (смотреть с 2:52).
Бокс
«Почти исключено». Команда Фьюри – о бое с Усиком
- Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
- Боксеры выступили в рекордном для каждого весе: Деонтей – 107,9 кг, а Тайсон – 125,6 кг.
Уайлдер – Фьюри III
Фьюри доказал величие. Но у Усика есть шанс забрать корону
Уайлдер – Фьюри III
Мощнейший нокаут от Фьюри – смотри главное видео дня