В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоялся третий бой противостояния Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, который, как Фьюри заранее и обещал, закончился нокаутом американца.
На праздновании победы довольный Тайсон блеснул певческими способностями и исполнил песню Blue Suede Shoes (смотреть с 2:52).
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  • Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
  • Боксеры выступили в рекордном для каждого весе: Деонтей – 107,9 кг, а Тайсон – 125,6 кг.
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