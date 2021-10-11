Отец британского боксера Тайсона Фьюри Джон рассказал, кого видит следующим соперником для сына на ринге.
«Мое мнение таково, что следующим соперником сына должен стать Александр Усик. Либо он, либо никто. О других вариантах я бы и думать не стал, остальные и рядом не стоят с Тайсоном. Ради других соперников моему сыну не стоит выходить на ринг», – заявил Фьюри-старший по информации TalkSport.
- В ночь с 9 на 10 октября Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии WBC.
- Украинец Александр Усик в сентябре победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей.
- И Усик, и Фьюри не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере.
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