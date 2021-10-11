Опубликовано 11/10/2021 в 18:36 GMT

Отец британского боксера Тайсона Фьюри Джон рассказал, кого видит следующим соперником для сына на ринге.

«Мое мнение таково, что следующим соперником сына должен стать Александр Усик. Либо он, либо никто. О других вариантах я бы и думать не стал, остальные и рядом не стоят с Тайсоном. Ради других соперников моему сыну не стоит выходить на ринг», – заявил Фьюри-старший по информации TalkSport

В ночь с 9 на 10 октября Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии WBC.

Украинец Александр Усик в сентябре победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей.

И Усик, и Фьюри не потерпели ни одного поражения в профессиональной карьере.

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